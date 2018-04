De Vespa Primavera wordt sexier

De naam Primavera dook voor het eerst in het Vespa-gamma op in 1968 en bracht een kleine revolutie teweeg. Hij was compact, sexy en werd aangedreven door een pittige motor. Zo wist de Primavera verscheidene generaties te verleiden, want dit model bleef in productie tot 1982. Het groeide uit tot een icoon op twee wielen en zorgde voor de grootste commerciële successen van het merk.

In 2013 maakte de Primavera zijn comeback, met nog steeds een zeer sexy verpakking, maar met onderhuids moderne technologie en hedendaagse motoren (50 en 125cc). Dit jaar, voor de 50ste verjaardag, komt er een speciale reeks "50th", naast een aantal verbeteringen om de carrière van de scooter te verlengen. Dit levert onder andere 12" lichtmetalen velgen (in plaats van 11") op, de grootste exemplaren die ooit op een Vespa werden gemonteerd, om extra stabiliteit op te leveren. Verder zijn er ook enkele speciale kleuren verkrijgbaar, zoals lichtblauw en bruin metaal, en werd er led-verlichting voorzien. De Primavera S heeft recht op een completere uitrusting met onder meer een TFT 4,3" dashboard met een connectiemogelijkheid via Bluetooth voor smartphones.(Belga)