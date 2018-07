De Rolls-Royce van de Engelse koningin wordt geveild

Deze collectie van officiële voertuigen, waarvan sommige een koetswerk hebben dat speciaal op maat in de fabriek in Crewe werd vervaardigd, omvat tal van belangrijke modellen omwille van hun beroemde "passagiers". De blikvanger van deze veiling wordt zonder twijfel de Rolls-Royce Phantom IV Landaulette Hooper & Co uit 1950, die gedurende 40 jaar tijdens tal van officiële festiviteiten werd gebruikt door de Engelse koninklijke familie. Zijn waarde wordt geschat tussen 1 en 2 miljoen pond.

Ook de andere Rolls-Royces in de catalogus hebben een bijzondere waarde, zoals de Silver Spur 'Centenary' Saloon uit 1985, de 100.000e Rolls-Royce die door het merk werd gebouwd en ooit gebruikt werd door Prinses Diana. Die is zelfs iets "betaalbaarder": 100.000 euro. Verder is er ook de laatste Rolls-Royce die in de fabriek in Crewe werd gebouwd, een Corniche Convertible uit 2002. Dan is er nog een Silver Seraph Park Ward in "nieuwstaat" met slechts 85 mijl op de teller, terwijl een Silver Seraph Saloon amper meer reed: 128 mijl. Voor de echte Rolls-Royce diehards zijn er ook twee unieke kentekens te koop: RR1 en RRM1.(Belga)