De nieuwe Toyota RAV4 zonder diesel

Het is meteen duidelijk dat de RAV4 ingrijpende aanpassingen op vlak van design onderging. De stijl valt vrij robuust uit met een zeer hoekige voorpartij en straalt zowel moderne als avontuurlijke accenten uit die typisch zijn voor de RAV4. Toyota richt zich met dit model op actieve gezinnen die hun SUV zowel in als buiten de stad gebruiken, ook voor hun vrijetijdsbesteding.

Deze nieuwe SUV is 4,6 meter lang en heeft daarmee ongeveer dezelfde afmetingen als zijn voorganger, maar dan met kortere overhangen. Tegelijk verlengde Toyota de wielbasis met 3 cm, wat op zijn beurt de interieurruimte ten goede komt. Ook de koffer werd een stuk ruimer en functioneler.

Onder de motorkap volgt de RAV4 de merkfilosofie die de diesels elimineert. Het aanbod bestaat voortaan dus enkel nog uit een hybride aandrijving, die een elektromotor en een 2,5 liter-benzinemotor combineert, en een nieuwe 2,0 liter-benzinemotor die verkrijgbaar is met een handgeschakelde of automatische versnellingsbak. De RAV4 beschikt steeds over een (niet-permanente) vierwielaandrijving. Dankzij het nieuwe platform is hij ook wendbaarder en dynamischer.(Belga)