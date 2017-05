De nieuwe BMW 8 Reeks duikt op

Momenteel is nog enkel bekend dat de nieuwe BMW 8 Reeks in 2018 op de markt komt en dat deze premium coupé een belangrijke speerpunt wordt van het nieuwe modellenoffensief van het Duitse merk. De fraaie concept car van de nieuwe 8 Reeks stond het voorbije weekend wel al volop in de kijker in Villa d'Este in Italië, terwijl de ingenieurs in Duitsland verder werkten aan de ontwikkeling van de sportieve M-versie, waarvan ook de eerste beelden met camouflage tijdens een testsessie op de Nürburgring werden verspreid.

Dit is echter wellicht nog maar het begin van een indrukwekkende line-up, want nu wordt al gesproken van een GTE raceversie die zou instaan voor de terugkeer van BMW naar de 24 ueren van Le Mans. Momenteel zijn er nog weinig of geen technische specificaties bekend, buiten het feit dat de M8 zeer ruim bemeten remmen en een vierdubbele sportuitlaat krijgt, en er ook enkele pittige V8-motoren worden klaargestoomd. Voor het design werd de inspiratie gevonden in het rijke coupéverleden van het merk, volgens Adrian van Hooydonk, hoofd design bij BMW. (Belga)