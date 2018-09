De nieuwe Audi Q8: beter laat dan nooit

In navolging van BMW en Mercedes heeft Audi zopas een coupéversie uitgebracht van zijn SUV-topmodel. De Q8 is korter, lager en breder dan de Q7 waardoor hij sportiever en eleganter oogt, zonder in te boeten aan flexibiliteit en comfort. De Duitse concurrenten zijn gewaarschuwd, ook voor Tesla is de komst van de Q8 slecht nieuws.