De Maserati Levante Trofeo krijgt een Ferrari V8-motor

Deze "nieuwe" V8 Biturbomotor, die 590 pk bij 6 250 t/min en een koppel van 730 Nm bij 2,250 t/min ontwikkelt, is inderdaad een product van Ferrari dat rechtstreeks uit de fabriek van Maranello komt. Speciaal voor de Levante werd deze krachtbron aangepast om optimaal te functioneren met de vierwielaandrijving. En tegelijk werd het chassis van de Levante aangepast om meer vermogen en koppel aan te kunnen, en eveneens de GT-filosofie van Maserati trouw te blijven en de prestaties van snelle sportwagen neer te zetten.

De stijl van de Levante Trofeo wordt extra benadrukt door de enorme 22" velgen, meteen de grootste exemplaren die ooit op een seriemodel van Maserati werden gemonteerd. Het koetswerk werd ook op verscheidene plaatsen aangepast om de stroomlijn te optimaliseren en de ademcapaciteit van de V8 te verbeteren. Daarbij dragen tal van carbon accenten bij tot het geraffineerde voorkomen van de Italiaanse SUV. De productie van de Levante Trofeo gaat deze zomer van start in de Maserati-fabriek in Mirafiori (Turijn, Italië). De snelste Levante uit de geschiedenis van Maserati is voornamelijk voor de export bestemd en zal ook in de VS en Canada op de markt komen.(Belga)