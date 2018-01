De hoogmis van de automobiel kan beginnen: 96e Brussels Motor Show opent deuren

Geen terreurdreiging en geen sneeuw en ijs in het verschiet, de 96ste editie van de Brussels Motor Show is onder een goed gesternte van start gegaan. De verwachtingen van de organisatoren zijn hooggespannen, off the record wordt gehoopt op 600.000 bezoekers.

Zonder artificiële intelligentie geen autonoom rijden

2017 was een bijzonder succesvol jaar voor de autoverkoop in ons land, zonder catastrofale gebeurtenissen wordt 2018 nog beter. Dat valt af te leiden uit de optimistische berichten die de automobielfederatie Febiac en de automerken zelf de voorbije dagen de wereld hebben ingestuurd.

Bij al het goede nieuws toch deze waarschuwing aan het adres van wie een dagje autosalon plant: verwacht in Brussel geen wereldschokkende wereldpremières, die worden al enkele jaren voorbehouden aan de Consumer Electric Show (CES) in de Amerikaanse hoofdstad van de gokindustrie Las Vegas.

De autonoom rijdende auto is daar geen gespreksthema meer, wegens afgehandeld. In Las Vegas wordt nu gedebatteerd over artificiële intelligentie en geëxperimenteerd met chips. In het geval van de superchip Xavier kan die 30.000 miljard bewerkingen per seconde uitvoeren. Dit soort chips met een fenomenale rekenkracht en embryonale vorm van artificiële intelligentie zijn onontbeerlijk om autonoom rijden op een veilige manier mogelijk te maken.

Van mensen wordt geaccepteerd dat zij af en toe de bal misslaan en vergissingen begaan, ook al hebben die dramatische gevolgen. 9 op de 10 verkeersongevallen zijn trouwens het gevolg van een menselijke fout. Van een computer wordt verwacht dat die de klok rond foutloos werkt. Wordt autonoom rijden dagelijkse kost zou dat wereldwijd anderhalf miljoen levens kunnen redden, per jaar.

De technologische vooruitgang is soms moeilijk te vatten maar biedt ontegensprekelijk vele voordelen! Wanneer autonoom rijden op grote schaal effectief dagelijkse kost zal zijn, is moeilijk te voorspellen omdat de voorspellingen elkaar geregeld tegenspreken.

Zero-emissie is nodig om planeet van de ondergang te redden

Waant men zich op de Consumer Electric Show in Las Vegas in een sciencefictionwereld, in Brussel gaat het er alledaagser aan toe. Het begint al met de traditionele enerverende ochtendfile op de grote Brusselse Ring en de wachtrijen aan de ingang van Brussels Expo. Een grondige security check moet herrieschoppers en geloofsextremisten de toegang versperren, en dat is goed zo. Het autoverkeer eist al slachtoffers genoeg.

Eens binnen slaat het hart op hol. Verdeeld over 12 hallen presenteren auto- en motoconstructeurs hun nieuwste modellen, aangevuld met hun bestsellers. Probeer in zo'n glimmer- en glamouromgeving maar eens rustig te blijven, dat lukt niet.

Van zodra ze de security check zijn gepasseerd, gaan auto- en motofans resoluut hun eigen weg gaan. In hal 8 en 9 verbroederen de motorfans zoals zij alleen dat kunnen, loud and clear en zonder formeel gedoe.

Het valt mij op dat motards goed geïnformeerd zijn, beter dan de doorsnee bezoeker. De ene of de andere slaagt er zelfs in om de nochtans zeer deskundige informanten in verlegenheid te brengen. Maar dat is meer uitzondering dan de regel.

Met name de automerken investeren behoorlijk veel tijd en geld in de opleiding van de informanten op de stand. Meestal gaat het om gemotiveerde en hoger opgeleide werkzoekenden die hopen op een vast contract achteraf. Slagen zij erin de vuurproef heelhuids te doorstaan, is die kans reëel. De exposanten zijn constant op zoek naar goede verkopers, op het autosalon kunnen die hun kunde bewijzen.

De concurrentiestrijd is keihard, de inzet groot: tijdens de salonperiode realiseren de merken tot 30 procent van hun jaaromzet. Een slecht salon is bijna altijd de voorbode van een slecht jaar. Naarmate het aantal dealers daalt - en die daling is dramatisch - wint het autosalon als contact- en verkooppunt aan belang.

Uit statistieken blijkt dat een kandidaat-koper nog maar hooguit één keer te rade gaat bij een dealer alvorens een nieuwe auto te kopen. Resulteert dat bezoek/gesprek niet in het ondertekenen van een contract heeft die een potentiële klant voor eeuwig en altijd verloren. Tot zo'n tien jaar geleden, tot voor het internettijdperk dus, sleepten de onderhandelingen soms meerdere weken aan. Een tweede of derde onderhandelingsronde zit er nu niet meer in.

Elektrische auto en terreinwagens in opmars

Komen we tot de blikvangers. De wereldpremières zijn op de vingers van één hand te tellen, bij de Europese premières en concept cars is het aanbod ruimer. Voor de vuist weg en in alfabetische volgorde: Alpine Renault, Aston Martin Vantage, Audi A7 sportback en Audi e-tron, BMW 2 Active Tourer, BMW i8 roadster en BMW X2, Citroën C4 Cactus, DS 7 Crossback, Jaguar I-Pace, Land Rover Discovery SVX, Mercedes Maybach Vision 6 Cabrio, Mercedes-Benz CLS, MINI cabrio en MINI Electric, Nissan Leaf, Porsche 718 GTS en Porsche 911 Carrera T, Range Rover PHEV, Renault Symbioz, Subaru Outback, Volvo XC40 en Volvo V90 Cross Country.

Met name de Audi e-tron en Volvo XC40 verdienen bijzondere aandacht, al was het maar omdat zij in ons land worden geassembleerd. Maar er is meer aan de hand. Beide modellen verwijzen naar het aanhoudend succes van het fenomeen SUV en de voorspelde doorbraak van de elektrische auto. Eindelijk zit die eraan te komen. Zo verwacht D'Ieteren Auto, de invoerder van onder andere Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda en VW in ons land, dat 35 à 40 procent van de VW-verkoop in 2025 elektrisch zal zijn, met een significant aandeel 100 procent elektrisch aangedreven modellen.

Volgens woordvoerder Jean-Marc Ponteville komt de omslag er vanaf 2020, omdat dan ook de andere constructeurs met e-modellen op de markt komen en er ondertussen werk zal gemaakt zijn van de uitbouw van het laadpalennetwerk. Bovendien groeit ook het bewustzijn bij de bevolking dat elektromobiliteit onontbeerlijk is om op termijn te kunnen overleven.

Dat Audi Brussels de Audi e-tron mag bouwen, is vanzelfsprekend goed nieuws voor het aanzien van de fabriek binnen de Volkswagen Group én voor de tewerkstelling in de sector. Datzelfde geldt overigens ook voor de toewijzing van de productie van de XC40 aan Volvo Gent. Made in Belgium wordt zo weerom een keurmerk in de internationale automobielwereld. Dat mag ook wel, na ruim tien jaar van kommer en kwel en het verlies van vele duizenden jobs.

Zoals gezegd, ook andere merken focussen op het milieuvriendelijk karakter van sommige van hun modellen. In de meeste gevallen gaat het om plug-in hybrides maar ook om 100 procent elektrisch aangedreven modellen. Zo presenteert Nissan de derde generatie Leaf.

Of de aankoop van een 100 procent elektrische wagen een lonende investering is? Veel hangt af van je mobiliteitsprofiel. Voor wie op het platteland woont en dagelijks lang met de onderweg is, zijn er betere alternatieven die ook milieuvriendelijk zijn. Denk aan de nieuwe generatie diesels die minder verbruikt en 15 à 20 procent minder CO 2 uitstoot dan een benzine en wiens NOx-uitstoot drastisch is verminderd.

Op termijn, ten vroegste vanaf 2030, zullen autonoom rijden en elektrische aandrijving gemeengoed zijn. Tot dan zullen personenwagens met een conventionele verbrandingsmotor het straatbeeld blijven vullen. Of dat ook het geval zal zijn in de grootsteden, dat is sterk afhankelijk af van de politieke wil én moed van de burgemeesters.

Een min of meer realistische voorafbeelding van die elektrisch aangedreven en autonoom rijdende auto van de toekomst is de Symbioz, te bewonderen op de stand van Renault in paleis 5.

Een stand zonder spraakmakende nieuwigheden is die van Mazda in paleis 6, maar die is zo intimistisch en zen opgevat en uitgewerkt dat hij misschien wel de mooiste stand is van de 96ste editie van de Brussels Motor Show.

De meest kleurrijke is die van Seat in paleis 11, de omweg loont zich.