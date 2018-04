De Honda Monkey 125 is er terug

De Honda Monkey is een populair icoon uit de motorwereld van de jaren 60. Hij kwam in 1961 op de markt, aanvankelijk als speeltuig voor kinderen, maar als snel kwam er ook een verder ontwikkelde straatversie bij. Meteen werd de Monkey zeer populair, ook in de VS en Europa. Dat had hij vooral te danken aan zijn aantrekkelijk en sympathiek voorkomen en zijn laag gewicht waardoor hij ideaal was voor het stadsverkeer.

Honda brengt deze legende weer tot leven op basis van de huidige MSX 125, voorzien van een look in de stijl van de originele Monkey uit 1967, inclusief de kleine tank. Dat neemt niet weg dat onder deze retrolook uiterst moderne technologie schuilt, zoals een digitale teller, led-verlichting en een ABS op de reminstallatie. De 125cc eencilinder van de Monkey is eenvoudig, robuust en levert prestaties aangepast aan stedelijk vervoer met een top van 90 à 100 km/u. De versnellingsbak heeft vier verhoudingen. Honda kondigt ook een verbruik van minder dan 2 liter per 100 km aan.

De Honda Monkey zal 4.099 euro kosten en is vanaf augustus leverbaar.(Belga)