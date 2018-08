De Ferrari 488 Pista geeft zich bloot

De Ferrari 488 Pista is een extreme evolutie van de 488 Berlinetta. Deze sportievere variant krijgt nu ook zijn Spider-versie met een elektrisch opplooibaar hard dak. Deze uitvoering is eveneens voorzien van de verbeterde stroomlijn van de coupé en kreeg extra ventilatieopeningen vooraan op het koetswerk, een bredere achterspoiler en een grotere diffusor.

Onder dat fraai gelijnde koetswerk schuilt de 3.9 V8 biturbo, goed voor 720 pk en 770 Nm, die zelfs de krachtigste achtpitter uit de geschiedenis van Ferrari is! Deze Spider onderging ook een afslankkuur, waarbij het vloertapijt werd vervangen door een aluminium plaat en de deurklinken in het interieur plaats moesten ruimen voor lusjes. Daardoor zet deze bolide slechts 1.380 kilogram op de weegschaal, wat echter nog steeds 100 kilogram meer is dan de coupé.

Nochtans zijn prestaties identiek voor beide versies met een sprint van 0 tot 100 km/u in slechts 2,85 seconden en een topsnelheid van 340 km/u. Het gaat dus goed vooruit in deze 488 Pista Spider! Het prijskaartje is nog niet bekend, maar wordt wellicht even indrukwekkend als de prestaties. Reken maar op een goede 300.000 euro.(Belga)