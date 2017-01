De auto's die u niet ziet staan: de uitleg achter de 'black boxen' op het Autosalon

Pakweg Alfa Romeo heeft in Brussels Expo de Stelvio staan, zijn nieuwe SUV. Alleen, u zal hem mogelijk niet te zien krijgen. Bij Opel geldt hetzelfde voor de nieuwe Insignia. En bij Mercedes-Benz voor de nieuwe E-klasse coupé, na de berline en de break de derde variant van de E-klasse. En ook bij andere exposanten staan nieuwe topmodellen goed verstopt achter de schermen.

Dat heeft alles te maken met de status van het Autosalon van Brussel, dat als B-salon gecategoriseerd staat. A-salons zijn onder andere dat van Detroit in de Verenigde Staten of Genève in Zwitserland.

'Dat we de E-klasse hier moeten verbergen, is om puur politieke redenen,' horen we bij Mercedes-Benz. 'De wagen heeft net zijn wereldpremière gehad in Detroit (dat enkele dagen voor dat van Brussel start, nvdr.) en de Europese première is voorbehouden voor Genève in maart. Het klinkt absurd, maar het is een jammerlijk gevolg van het feit dat de salons van Detroit en Brussel nagenoeg samenvallen. Vorig jaar gold hetzelfde voor de CLA berline.'

Ze mogen niet geshowd worden, maar ze staan er dus wel. 'We maken er op de stand geen publiciteit voor, maar bezoekers die er zelf naar vragen, gunnen we wel een blik', luidt het bij Mercedes-Benz. 'Alleen foto's maken is ten strengste verboden.'

Bekijk de fotoreeks: 'vernieuwd' Autosalon opent de deuren

Lees ook: Autosalon van Brussel blijft een B-salon