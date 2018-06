De 2.5 TFSI van Audi is opnieuw tot "Engine of the Year" bekroond

De juryleden van de International Engine of the Year Awards prezen vooral de indrukwekkende koppelwaarde van 480 Nm, die al ter beschikking staat vanaf 1.700 t/min, alsook het aparte geluid van de turbomotor. Deze sound ontstaat doordat er in de ontstekingsvolgorde wordt afgewisseld tussen naburige en verder liggende cilinders wat een uniek ontstekingsritme met zich meebrengt. "Meer dan 40 jaar lang is de vijfcilinder een icoon van ons merk geweest", aldus Oliver Hoffmann, hoofd van de technische ontwikkeling bij Audi Sport GmbH. "Twee jaar geleden hertekenden we de 2.5 TFSI volledig en schakelden we over op een aluminium carter."

De vijfcilinder vormt niet alleen het hart van de Audi TT RS Coupé en de TT RS Roadster, maar zorgt ook voor de aandrijving van de Audi RS 3 berline en de RS 3 Sportback. De award voor de International Engine of the Year wordt sinds 1999 jaarlijks uitgereikt. Een internationale vakjury v 65 van autojournalisten selecteert de beste motoren van het jaar in verschillende categorieën.(Belga)