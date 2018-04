Daimler wil elektrische auto's laden zonder laadpas

Op zich is dit systeem best gebruiksvriendelijk, maar de EV-rijder moet zich vooraf inschrijven en een soort abonnement afsluiten zodat de aanbieder van het laadnetwerk ook zeker is dat hij zal worden vergoed voor de geleverde stroom. Met het groeiend aantal laadmogelijkheden, groeit ook het aantal aanbieders en niet elke EV-rijder bezit verschillende laadpassen (of smartphone apps) die compatibel zijn met elk laadplatform.

Daimler - waartoe vandaag Smart en Mercedes behoort en die straks ook een elektrisch merk EQ zullen lanceren - heeft hiervoor een oplossing bedacht zonder laadpas. Samen met Hubject hebben ze een nieuwe laadstandaard ontwikkeld ( ISO 15118) die zonder kaart of abonnement werkt. Via het Plug & Charge protocol ontvangt de laadpaal een digitaal certificaat van het voertuig en dat volstaat voor de financiële afwikkeling achteraf van de laadbeurt. Op dit ogenblik is de nieuwe Smart EQ fortwo en de forfour al uitgerust met het systeem, al gaat het vandaag nog om een testfase. Daimler AG en Hubject GmbH werken reeds sinds 2012 samen voor de ontwikkeling van intelligente laadsystemen.(Belga)