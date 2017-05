Daimler bouwt batterijfabriek

In de Duitse fabriek in de buurt van Dresden zullen lithium-ion batterijen worden gebouwd en Daimler investeert hier ruim 1 miljard euro en de productie zou volgend jaar al van start gaan. Het volledige productieproces is volgens de constructeur volledig CO2-neutraal. De noodzakelijk energie om te kunnen produceren, haalt men uit de combinatie van een warmtekrachtcentrale, zonnepanelen en energieopslag in batterijen. De accufabriek komt geen dag te vroeg want de vraag naar elektro-aandrijving trekt aan op het ritme dat de emissieregels van - onder meer - CO2 strenger worden. Binnen acht jaar wil de constructeur ruim 10 volledig elektrisch aangedreven modellen in zijn portfolio hebben. In de fabriek zullen ook batterijen voor opslag gebouwd worden en batterijen die in 48 Volt-systemen zullen toegepast worden. Mercedes plant ook bestelwagens met elektroaandrijving maar de meeste elektrisch toepassingen zullen onder de nieuwe merknaam EQ worden gelanceerd. (Belga)