Dacia organiseert picknick voor klanten

Ook de marketingjongens hebben dit begrepen en daarom organiseert het merk een zijn eerste Belgische picknick op het grasveld van het Couleur Café festival. Op 1 juli reserveert het merk tussen 10.00 en 14.00 u immers de volledige site van het Couleur Café festival voor zijn klanten. Dacia heeft ook al een eigen merkenclub, de Dacia Cherry Club en 500 leden kunnen op 1 juli genieten van een ontbijt, een privéconcert en tal van attracties. De Dacia Cherry club telt inmiddels al 90.000 leden in ons land. Het is de eerste echt grote meeting van de Dacia-community op Belgische bodem. In Frankrijk worden al enkele jaren vergelijkbare evenementen georganiseerd. De leden van de Cherry club worden 's ochtends met hun gezin op een privéparking verwacht waar ze een ontbijt en een picknickdeken ontvangen. 's Middags krijgen de deelnemers een picknick op het grasveld van het festivalterrein en er wordt diverse animatie en optredens voorzien. (Belga)