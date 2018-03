Dacia bereikt mijlpaal

Dacia heeft vandaag duidelijk de wind in de zeilen, want de Renault-dochter heeft zopas de 5 miljoenste wagen verkocht sinds de doorstart in 2004. In minder dan 15 jaar is Dacia uitgegroeid van merk met één model (de Logan berline) naar een merk met een volwaardig gamma van 6 modellen. De constructeur blijft bij al die modellen trouw aan het credo van een uitzonderlijke verhouding tussen prijs/kwaliteit en prestaties. Dit dynamisme was ook al in 2017 te zien, want ook dat jaar werd een recordjaar en de Sandero werd de bestverkochte wagen (aan particulieren) in Europa. Het productievolume wordt met 12% verhoogd waardoor jaarlijks 655.000 stuks worden verkocht.

Het voorbije jaar verkocht Dacia in België en Luxemburg 20.780 voertuigen en dat is een stijging met 8,3% vergeleken met 2016. Voor modeljaar 2018 lanceert het merk de "smart seats" op de Lodgy met 7 zitplaatsen. De derde zetelrij wordt opgedeeld in twee stukken. De zesde en/of de zevende stoel kunnen afzonderlijk opgeklapt worden en ook volledig worden verwijderd.

Op het salon van Genève toont de constructeur de nieuwe en beperkte reeks "Urban Explorer", die beschikbaar is op de Sandero, Lodgy, Dokker en de Logan MCV. Deze versies vertrekken vanaf het Stepway-afwerkingsniveau maar maakt het verschil met een specifieke kleur (beige dune), een exclusieve interieurbekleding met zwart en lichtgrijs in combinatie met een automatisch airco. Dit is een première op deze modellen.(Belga)