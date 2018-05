Cupra wordt sponsor van Ducati-team in de MotoGP

De sponsordeal komt niet echt als een verrassing want voorheen was Volkswagen-dochter Seat een belangrijke sponsor van het Ducati-team. Er is overigens nog link tussen de Volkswagen groep en motorfabrikant Ducati, want in 2012 kocht Audi de Italiaanse motorfabrikant. Ondertussen gingen er geruchten dat VW het merk weer van de hand wilde doen, maar deze vernieuwde samenwerking bewijst eerder het tegendeel. CUPRA, de sportieve tak van het Spaanse Seat zal voortaan de sponsoring verder zetten. Zowel de verantwoordelijken van Cupra als die van Ducati vinden dit een logische stap omdat beide merken een sportief dna hebben en veel belang hechten aan technische innovatie. Beide Ducati-piloten Andrea Dovizioso en Jorge Lorenzo worden bovendien ambassadeurs van het merk Cupra. De sponsordeal geldt voor het volledige seizoen 2018. Dat omvat 19 races die in 15 landen, verspreid over vijf continenten worden georganiseerd. Jaarlijks komen er meer dan 2 miljoen liefhebbers naar de races kijken op de verschillende internationale circuits.(Belga)