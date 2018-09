Continental maakt band van paardenbloem

Van het plakkerige goedje dat je ook in de steel, maar vooral in de wortel van een paardenbloem (taraxagum) vindt, kan men rubber maken. Samen met Continental werd onderzocht welke variëteiten het meeste rubber per plant produceerden.

Rubber is in grote hoeveelheden nodig, want autobanden bestaan voor 10 tot 30 procent uit het natuurlijke product dat niet meteen door synthetische alternatieven kan worden vervangen. De planten kunnen op erg schrale gronden worden geteeld die momenteel niet voor voedingsindustrie wordt gebruikt.

De band in kwestie kan je vandaag nog niet kopen, maar Continental is wel vastbesloten om dergelijke banden te gaan produceren. Daarom werden er speciaal ontwikkelde machines in gebruik genomen om het rubber uit de planten te halen. De extractiemachine heeft een oppervlak van 50m2 nodig. De onderzoekers zitten naar eigen zeggen op schema, maar een concrete datum voor de marktintroductie is er nog niet.(Belga)