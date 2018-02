Constructeurs ontdekken oldtimer-business

Op zich is dat niet nieuw want de meeste zichzelf respecterende merken hebben al een programma om bijvoorbeeld wisselstukken van klassiekers te blijven leveren. Een volgende stap was om ook service en zelfs heuse restauratietrajecten te bieden voor klanten die met hun klassieker mobiel willen blijven. Een goed voorbeeld daarvan in Porsche Classic, maar vandaag gaan merken nog een stapje verder door 'nieuwe' of vernieuwde klassiekers opnieuw te gaan verkopen.

Gisteren werd al bekend dat Jaguar gloednieuwe D Type racewagen (uit midden jaren vijftig) gaat aanbieden en de constructeur is daarmee niet aan zijn proefstuk toe, want ook de klassieke Land Rover Defender kan je weer nieuw bestellen in het heritage-programma. Vandaag wil ook de Fiat-groep een graantje meepikken, want ook zij gaan klassiekers verkopen op het oldtimersalon van Parijs. Het gaat om een beperkte reeks van klassiekers uit de groep die een volledige restauratie volgens constructeurspecificaties hebben doorlopen. In de collectie zien we onder meer een Alfa Spider IV (1991), een Lancia Fulvia Coupé Montecarlo (1973), Spidereuropa Pininfarina (1981), Alfa Romeo SZ (1989) en een Lancia Appia Coupé (1957).(Belga)