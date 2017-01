'Constructeurs houden gedrag van kinderen in de gaten: zij zijn de klanten van morgen'

Voor de laatste dag van het autosalon maak ik er een familie-uitstap van. Zoonlief is acht, een echte voetbalfan. Zijn interesse voor auto's is vooralsnog matig. Op de stand van Renault gaat zijn aandacht uit naar de kleine Twingo, op de vraag waarom heeft hij geen antwoord. Ook de stoere Koleos vindt hij tof. Op de Renault-stand ontmoet ik enkele collega's die er ook een gezinsuitstap van hebben gemaakt. Naar verluidt houden de constructeurs het gedrag van kinderen nauwlettend in de gaten, want dat zijn de klanten van morgen.

Voor de gelegenheid heeft Renault een buffet voorzien met pannenkoeken en andere lekkernijen, inclusief Nutella. Voor onze zoon kan de dag niet meer stuk. Hij is zelfs bereid om mee te gaan naar paleis 1 waar zich de dream cars bevinden. Het is hier - gelukkig - iets minder druk dan in de andere paleizen, waar het constant oppassen is geblazen dat je elkaar niet uit het oog verliest.

Nou, en of die bolides hem interesseren. Hij wil er zelfs foto's van maken, voor zijn vriendjes op school. Een enkele keer mag ik mee op de foto, maar de auto moet centraal staan. Bij het opstellen van zijn top 3 ontstaan er twijfels, maar uiteindelijk landt de McLaren p1 gtr op plaats één. Een gele sportwagen met vleugeldeuren, waarmee je helaas niet op de openbare weg moogt en kunt rijden. Kostprijs : 3.000.000 €, zonder BIV en VAA.

Dan ben ik aan de beurt, voor mijn top drie. Kies ik een auto met een hoog fungehalte, kies ik voor de smart fortwo Brabus cabrio met zijn leuke, jonge kleuren en toch vinnige motor. Ga ik voor een praktische degelijke SUV dan opteer ik voor de nieuwe Skoda Kodiaq of de BMW X1, waarvoor ik al langer een boontje heb. Maar helemaal bovenaan mijn top drie prijkt de Range Rover Evoque convertible, met een blend van elegantie, stoerheid en sportiviteit.

Bij al deze overwegingen begint mijn geweten toch te knagen, want moeten wij niet denken aan de toekomst van onze kinderen en overschakelen op auto's met alternatieve aandrijving? Ik denk dan aan de Renault Zoë of Opel Ampera-e, omwille van hun actieradius en toch betaalbare prijs. Gelukkig is een sjaal kiezen gemakkelijker. Ik beslis na rijp beraad nog een tijdje met mijn Mini cabrio te blijven rijden.

Eindelijk rust na een drukke week. Dat zal ook het gevoel zijn bij de honderden medewerkers op de verschillende stands die hier tien dagen lang van 's morgens tot 's avonds het beste van zichzelf hebben gegeven. Tot kijk en kijk uit!