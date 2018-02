Citroën onthult nieuwe Berlingo

Dit is de nieuwe ludospace van de PSA groep die zowel als Citroën Berlingo, Peugeot Partner en Opel Combo op de markt zal komen. De technische basis is telkens identiek, maar het design van de snuit en de aankleding van het interieur zal gebeuren in de huisstijl van elk merk apart.

De Citroën Berlingo herken je dus onmiddellijk aan de strakke lichtblokken in twee etages. Hij maakt net als zijn neefjes gebruik van het EMP2-platform van de groep en is verkrijgbaar in twee chassislengten van 4,4 en 4,8 meter lang. Dat levert een genereus koffervolume op van respectievelijk 775 liter en 1.050 liter. Telkens is ook een derde zetelrij verkrijgbaar. De Berlingo heeft nog steeds handige schuifdeuren met voortaan elektrisch bediende ruiten die een makkelijke toegang tot de zitplaatsen achterin verzekeren.

Het motorenaanbod omvat twee benzines en drie diesels: de 1.2 PureTech met 110 of 130 pk en 1.5 BlueHDi met 75, 100 of 130 pk. Naast deze personenwagenversie komt er later ook een bestelwagenvariant bij. Citroën onthult de nieuwe Berlingo officieel op het Autosalon van Genève, dat begin maart plaatsvindt.(Belga)