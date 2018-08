Citroën C3 Aircross verkoopt als zoete broodjes

Op de Europese markt zag Citroën de verkoopcijfers wereldwijd gedurende de eerste jaarhelft van 2018 stijgen met 9%. Dat staat echter in schril contrast met de resultaten op de Belgische markt, want daar is een krimp van ruim 10% op te meten over de eerste zeven maanden van dit jaar.

Los daarvan is de C3 Aircross één van de starkhouders van het gamma. SUV's zijn en blijven duidelijk erg populair en vooral de compacte modellen winnen nog aan belang. Het is ook interessant om te zien dat meer dan de helft van de C3 Aircross klanten (55%) kiest voor het duurste afwerkingsniveau (Shine). Ruim 35% van de klanten kiest ook voor één van de vier mogelijk interieursferen en een kwart van de kopers wil zijn wagen met een tweekleurig koetswerk of een dak in een contrasterende kleur.

Klanten van compacte modellen kiezen ook bij andere merken steeds vaker voor 'gepersonaliseerde' modellen.(Belga)