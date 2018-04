Circuit Mettet organiseert andermaal trackdays voor motorrijders

Het Vitesse Trackdays seizoen dat door RUMESM wordt georganiseerd, telt voor seizoen 2018 13 data op het circuit Jules Tacheny in Mettet. Eén en ander wordt in goede banen geleid door de Mertens Riding School en deze dagen zijn een ideale gelegenheid voor motorrijders om ervaring op te doen of om de rijcapaciteiten verder te verbeteren op een veilig en modern circuit.