China grootste automarkt ter wereld

De constante groei van de Chinese markt is mede het gevolg van stimulerende maatregelen door de overheid én van de groeiende welstand van de bevolking in de grootsteden. Door de autoboom neemt de luchtverontreiniging daar echter stilaan dramatische afmetingen aan. De overheid moedigt daarom Chinese bedrijven aan om versneld en massaal te investeren in de ontwikkeling van batterijtechnologie. Verwacht wordt dat de grote doorbraak van de elektrische auto in China zal plaatsvinden. Door de uitgestrektheid en geografische verscheidenheid van het grondgebied kan China bovendien diverse methodes aanwenden om op een goedkope en milieuvriendelijke manier elektriciteit te produceren.

Nog blijft de verkoop van elektrische auto's ver beneden de verwachtingen, dat elektromobiliteit dé aandrijving van de toekomst is, daar bestaat geen twijfel over. Zoals het ook vaststaat dat de vervuilende diesel- en benzinemotoren op termijn zullen verdwijnen.