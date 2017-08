Chery komt naar Europa

Chery is in China de grootste auto-exporteur en de eerste auto die de oversteek naar Europa zou maken, is niet toevallig een compacte SUV. Dit segment groeit nog steeds en alle massaconstructeurs willen er hun graantje meepikken. Chery mikt zowel op particuliere klanten als op fleetrijders en het product zou aan de verwachtingen van de Europese consument voldoen. Eerdere pogingen van Chinese merken om naar Europa te komen mislukten. Zowel Brilliance als landwind waagden eerder hun kans maar moesten hun activiteiten staken omdat de producten gedateerd, technisch achterhaald en niet aan de Europese veiligheidseisen voldeden.

Chery ziet de toekomst positief in en belooft voertuigen met alternatieve aandrijvingen en kwalitatieve producten. Die alternatieve aandrijvingen zijn mogelijk elektrische aandrijvingen. Op Chinese bodem staan immers veel grotere productiefaciliteiten voor batterijen dan op het Oude Continent. De constructeur wil naast de bestaande R&D centra in Wuhu, Beijing en Shanghai ook aan ontwikkeling doen op Europese bodem. (Belga)