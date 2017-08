ChargeMap app vernieuwd

Deze interactieve app (met ruim 120.000 gebruikers) is gratis. ChargeMap biedt ook online foto's en commentaren van gebruikers. Zo beschikt men altijd over up-to-date informatie over de beschikbaarheid en over het type stekker dat wordt aangeboden (Type 2, Combo EU, ChaDeMo, enz ...). Sinds kort biedt ChargeMap ook de ChargeMap Pass waarmee je de laadbeurt onmiddellijk kan betalen. Op het einde van de maand ontvangt de gebuiker een gedetailleerde factuur met alle laadbeurten en het verbruik. Het bedrag wordt vervolgens via een kredietkaart betaald. Op dit ogenblik werk ChargeMap Pass enkel in Frankrijk op een beperkt netwerk van laders die uiteraard in de app worden aangegeven. Er wordt bekeken of men dit later kan uitbreiden voor de rest van Europa. (Belga)