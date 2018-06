CD&V wil tegen 2030 alleen nog emissievrije bussen in Vlaanderen

'Vijf bussen op waterstof en drie elektrische bussen: dat is het schamele aantal emissievrije bussen in Vlaanderen', aldus Vlaams parlementslid Dirk de Kort (CD&V) die wijst op de voorsprong van onze buurlanden. 'In Nederland bijvoorbeeld zijn dat er al honderd. De Lijn bestelde onlangs nieuwe bussen, maar daarbij zitten er amper 13 elektrische bussen, naast 55 diesels en 120 dieselhybrides. Waarom kiest de minister niet radicaal voor emissievrije bussen? De technologie is rijp, ze is zelfs Vlaams, de buurlanden geven het goede voorbeeld én Europa voorziet in subsidiëring.'

Alleen emissievrije bussen

De Lijn voorziet nochtans wel een omslag. Vanaf 2019 worden alleen nog bussen met alternatieve aandrijving aangekocht en vanaf 2025 worden stedelijke omgevingen alleen nog met groene bussen bediend. Maar dat is niet genoeg voor CD&V.

'Al die halfslachtige tussenoplossingen helpen ons niet vooruit. In Nederland mag er vanaf 2025 geen enkele nieuwe bus nog vervuilende stoffen uitstoten. Wij willen dat principe doortrekken en tegen 2030 enkel nog emissievrije bussen toelaten. Dat heeft drie voordelen: minder uitstoot van broeikasgassen, minder fijn stof én geluidsarme bussen.'