Carlos Tavares aan de start in Rally Monte Carlo Historique

Tal van teams vertrekken vanuit Reims waar vooral klassieke rallywagens (en hun teams) uit België, Nederland, Scandinavië en Frankrijk verzamelen. Het voorbije weekend waren er daarom fraaie oldtimers te zien zoals de (klassieke) Renault Alpines en Gordini's, Golf GTI's, Porsches, Opels, Alfa Romeo's, Ford Cortina's. Kortom, alle auto's die doorheen de jaren naam hebben gemaakt in de rallysport kan je in deze historic rally aan het werk zien. De blikvangers zijn de winnaars van vorig jaar, onze landgenoten Michel Decremer en Yannick Albert die naar echte rallytraditie startnummer 1 dragen. Ze glunderden toen ze met hun Opel Ascona 2000 in een striemende regen van het startpodium reden. Antunes Tavares Carlos - met startnummer 2 - neemt deel met Pauline Schoofs aan het stuur van hun eerder bescheiden Peugeot 104 ZS. In een ander leven is deze man de nummer de nummer 1 bij de PSA groep waar hij de merken Citroën, Peugeot, DS en sinds kort ook Opel onder zijn hoede heeft. Zondag vertrokken de deelnemers richting Monaco waar ze vandaag aankomen. Na de servicebeurt wacht hen de meest legendarische etappe van Sospel naar Lantosque over de vermaarde Col de Turini.(Belga)