Carabinieri rijdt in hippe Jeep

Opperbevelhebber van de Carabinieri Giovanni Nistri kreeg de sleutels van deze opvallende Jeep overhandigd door FCA-CEO Sergio Marchionne. De Wrangler zal worden gebruikt voor toezicht aan de Romagna Riviera, met name de 30 kilometer lange stranden tussen Cattolica en Bellaria, met de populaire resorts Rimini en Riccione.

De Wrangler die aan de Carabinieri werd geleverd, is aangedreven door de 2,8 liter CRD-turbodieselmotor met automatische transmissie en voorzien van het Mopar One Pack, een speciaal optiepakket dat de wagen in staat stelt om zelfs de meest extreme terreinen in alle veiligheid door te ploeteren. Het pakket omvat een verhogingsset van 5 cm van Fox Performance, een stuurstabilisator vooraan, zwarte lichtmetalen 'Gladiator'-velgen van 17" x 8,5", extra brede terreinbanden van 32", gegoten spatlappen voor- en achteraan en zijdelingse spatbordverbreders. Bovendien werd het voertuig uitgerust met een aantal specifieke Carabinieri-voorzieningen, zoals zwaailichten, een sirene met telescopische bevestiging, een machinegeweerhouder, twee houders voor signalisatieborden en een draagbare radio.(Belga)