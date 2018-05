Car-Pass wordt steeds efficiënter

In 2017 werden 822.576 Car-Pass documenten uitgereikt, een absoluut record sinds de start van het systeem in 2006. 72.515 waren voor wagens die werden ingevoerd. In twee jaar tijd is dit aantal met 36 procent gestegen. Deze stijging lijkt het gevolg te zijn van een groeiende vraag naar benzinewagens die de plaatselijke tweedehandsmarkt niet kan voldoen. Dit vormt uiteraard een risico voor de koper, aangezien Car-Pass - met uitzondering van uit Nederland geïmporteerde auto's - niet over de kilometerdata van buitenlandse voertuigen beschikt. De kans dat er met de meter geknoeid is, is veel groter bij een geïmporteerd voertuig dan bij een Belgisch voertuig.

Car-Pass heeft in 2017 1.557 fraudegevallen met kilometertellers vastgesteld. Dit cijfer komt overeen met 0,21% van de uitgereikte certificaten, zonder rekening te houden met de cijfers van de ingevoerde voertuigen. Gemiddeld werd de kilometerteller 62.000 km teruggedraaid. In sommige gevallen deinzen fraudeurs er niet voor terug om de kilometerstand met enkele honderdduizenden kilometers te verminderen. Sinds november 2016 wisselen Car-Pass en de Nederlandse RDW verkoopgegevens van voertuigen uit tussen beide landen.

Het project leerde dat in 9,5% van de gevallen de meter van uit Nederland geïmporteerd voertuig was gemanipuleerd. Deze samenwerking - uniek in Europa - werpt zijn vruchten af, want het aantal fraudegevallen is in veertien maanden tijd met 42 procent afgenomen! Meer transparantie betekent ook minder fraude. Michel Peelman, Managing Director van Car-Pass is enthousiast: "Dankzij het Car-Pass-systeem is België een pionier in de strijd tegen vervalste meters. Het Europees Parlement heeft de effectiviteit van onze aanpak erkend en roept op om het systeem in alle lidstaten in te voeren. Het Parlement heeft berekend dat dit voor de Europese consumenten jaarlijkse besparing van 8,5 miljard euro zou betekenen. (Belga)