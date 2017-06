Cao Fei creëert nieuwe BMW Art Car

BMW heeft in het Minsheng Art Museum in Beijing de nieuwste Art Car gepresenteerd. Het is de achttiende BMW Art Car sinds de eerste in 1975 werd onthuld. Deze M6 GT3 Art Car is ontworpen door Cao Fei, een 39-jarige multimedia-artieste uit Beijing. Ze is de jongste en eerste Chinese kunstenaar die een BMW Art Car heeft ontworpen. Onder meer Jeff Koons, John Baldessari en vele andere ontwerpers gingen Cao Fei voor. Door gebruik te maken van augmented en virtual reality omarmt de kunstenares de toekomst van mobiliteit waarin autonoom rijden, vliegende auto's en digitalisatie een grote rol spelen.

Cao Fei lichtte haar kunstproject spiritueel toe: 'Voor mij representeert licht gedachten. Aangezien de snelheid van gedachten niet kan worden gemeten, trekt Art Car #18 het bestaan van de grenzen van de menselijke geest in twijfel. We betreden een nieuw tijdperk waarin de geest direct objecten kan besturen en gedachten overgebracht kunnen worden, zoals met onbemande bediening en kunstmatige intelligentie. Welke houdingen en temperamenten hebben de sleutel om de deur naar het nieuwe tijdperk te openen?'

De BMW M6 GT3 Art Car van Cao Fei treedt ook echt in de realiteit, want hij zal racen op de FIA GT Wereldbeker in Macau in november 2017. (Belga)