Cao Fei crée une nouvelle BMW Art Car

L'artiste Cao Fei signe une BMW Art Car. Née en 1978, elle devient ainsi la plus jeune contributrice, mais aussi la première Chinoise à enrichir cette collection. Grâce à la réalité augmentée et virtuelle, cette créatrice multimédia se penche sur la mobilité de demain en abordant des thématiques telles que la conduite autonome, les voitures aéroportées ou encore l'avènement du numérique. C'est en présence de Ian Robertson, membre du Directoire de BMW AG, et de plusieurs centaines d'invités que la 18e BMW Art Car a été dévoilée au Minsheng Art Museum de Pékin ce 31 mai. Empreint de tradition et d'avenir, le travail de Cao Fei s'appuie sur ses réflexions à propos de l'allure à laquelle la société chinoise se transforme. Pour réaliser sa BMW Art Car, l'artiste multimédia a adopté une approche caractéristique de sa pratique artistique, créant un "univers parallèle" dans laquelle elle intègre sa BMW M6 GT3 dans une livrée noir carbone choisie en référence à la structure en fibre de carbone du châssis. Admirez...(Belga)