Cadillac XT4 richt zich op Europa

De XT4 is een nieuwe poging van het prestigieuze Amerikaanse merk om in Europa door te breken. Het gamma sloeg hier nooit echt aan en moest telkens afrekenen met de stevige Europese concurrentie. Dit keer zet Cadillac in op een compacte SUV die het gaat opnemen tegen de BMW X1 en andere Audi Q3's. Deze XT4 is het kleine broertje van de gekende XT6 en meet 4,60 meter tussen de bumpers. Hij biedt plaats aan vijf personen en wil zich ook onderscheiden met een hoogstaand en stijlvol interieur.

De aandrijving gebeurt door een viercilinder 2.0 liter turbobenzine met cilinderuitschakeling die 240 pk produceert en dat vermogen via een 9-trapsautomaat naar twee of vier wielen leidt. Dit is de enige optie, want van een diesel of hybride is geen sprake. Een ander technologisch snufje zijn de elektrohydraulische remmen die een optimale remwerking moeten verzekeren. De Cadillac XT4 komt binnenkort al op de markt in de Verenigde Staten, maar op zijn debuut in Europa werd nog geen datum geplakt.(Belga)