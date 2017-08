Bulgari en Fiat werken nieuwe reclamecampagne uit

Voor deze campagne werden 1.600 miniaturen van de legendarische Fiat 500F gemaakt op schaal 1:6 en 1:12 om in de etalages van de 300 Bulgari boetieks verspreid over de wereld. Deze auto's vervoeren slechts verfijnde juwelen van Bulgari-origine die de essentie van Italiaanse stijl weerspiegelen. De kleine, witte en goudkleurige schaalmodellen zijn reproducties van de meest populaire versie van de Fiat 500. Het gaat om de F-serie die tussen 1965 en 1972 werd gebouwd. Deze wagen werd op 4 juli 2017 officieel uitgeroepen tot kunstobject en het behoort voortaan tot de permanente collectie van het Museum of Modern Art (MoMA) in New York.

Het is een verdiend eerbetoon aan de bekende kleine Fiat "Nuova Cinquecento", dat dit jaar zijn 60ste verjaardag viert en symbool staat voor Italiaanse creativiteit. Dit project 500 past perfect bij de zomercampagne "Vacances romaines" van Bulgari en is eveneens geïnspireerd door de gelijknamige film met Audrey Hepburn en Gregory Peck in de hoofdrollen.

Op de advertentiecampagne zijn kleurrijke taferelen uit Rome te zien waarop klassieke monumenten en populaire plaatsen te zien zijn. Eén en ander belichaamt het hedonisme in de eeuwige stad. De illustraties werden getekend door de jonge artieste Lotta Nieminen en ze passen perfect bij het ludieke en vrolijke karakter van de Fiat 500. Ze worden overigens vergezeld van een ander Italiaans symbool, de Vespa scooter.(Belga)