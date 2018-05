Bugatti levert 100e Chiron

Deze week verliet de 100e Bugatti Chiron de ateliers in Molsheim, in de Franse Elzas waar alle moderne Bugatti's worden geassembleerd. Deze 1500 pk sterke bolide is bestemd voor een klant uit het Midden-Oosten die voor een vrij originele configuratie koos. Het carbon koetswerk kreeg namelijk een matblauwe tint met een rode accentuering van de contouren. In het interieur overheerst fel rood.

Deze bijzondere Chiron ging van de hand voor 2,85 miljoen euro. Stephan Winkelmann, de nieuwe baas van Bugatti Automobiles S.A.S., is verheugd met deze mijlpaal in de geschiedenis van de Chiron: "De productie van 100 nieuwe Bugatti's stelt toch iets voor. Bovendien is dit weer een heel bijzondere wagen die onze technologie en knowhow op vlak van personalisering mooi demonstreert". Intussen draait de productie van de Chiron op volle toeren met een volume van 70 stuks op jaarbasis. Noteer hierbij dat de totale productie van de Chiron tot 500 exemplaren beperkt zal blijven. (Belga)