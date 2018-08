Bugatti Divo is exclusieve Chiron

Het prijskaartje bedraagt 5 miljoen euro, exclusief taksen. Daarmee is de Bugatti Divo 2 miljoen euro duurder dan de Chiron. Dat is de prijs die betaald moet worden voor de exclusiviteit die verbonden is aan de slechts 40 exemplaren die geproduceerd zullen worden. Interesse? Te laat! Het hele productiequotum is reeds verkocht.

Dit model dankt zijn naam aan de Franse autoracer Albert Divo, die eind jaren 1920 tweemaal de befaamde Targa Florio in Sicilië won.

Onder het herwerkte koetswerk van deze Divo schuilt de aandrijving van de Chiron: de bekende 8 liter W16 met vier turbo's die 1.500 pk produceert. De Divo werd 35 kilogram lichter dan het originele model en kreeg bijkomende aanhangsels op het koetswerk die hem 90 kilogram extra neerwaartse druk opleveren. Hierdoor is dit model 8 seconden sneller dan de Chiron op het hogesnelheidscircuit van Nardo in Italië.

Nochtans is de topsnelheid van de Divo lager dan die van de Chiron: 'slechts' 380 tegenover 420 km/u. Niet dat dat veel uitmaakt, want bij ons geldt nog steeds een snelheidsbeperking van 120 km/u op de snelwegen.(Belga)