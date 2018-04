Bugatti Chiron krijgt telediagnose

Stel u voor: een klant uit de Emiraten krijgt een oproep uit Molsheim. Aan de lijn een technicus van Bugatti die hem meldt dat de druk van de voorband van zijn Chiron te laag is, nog voor hij er zelf erg in had! Het is een detail, maar wel een belangrijk detail op een wagen met meer dan 1.500 pk.

Deze dienst is een nieuwe functie van de Bugatti Chiron 16.4 die mogelijk is dankzij een klein aluminium doosje dat technologie voor telemetrie op lange afstand bevat. Hiermee kunnen alle cruciale functies van de hypercar uit Molsheim in het oog gehouden worden. Tot hiertoe beschikten enkel bolides uit de Formule 1 of de DTM over zo'n technologie. Het enige wat de klant moet doen, is zijn toestemming geven aan Bugatti om zijn gegevens te beheren. Maar de klant blijft koning en kan zijn 'opvolging' elk moment stopzetten. Het verzamelen van de gegevens van elke wagen vereenvoudigt het werk van de "flying doctors" van Bugatti - technici die instaan voor de betrouwbaarheid van de Chiron - aanzienlijk.

Deze uiterst gepersonaliseerde 'conciërgedienst' kan vergeleken worden met de service in een luxehotel. Hiermee wordt voortdurend en overal ter wereld de werking van elke wagen van het merk in het verkeer opgevolgd. De enige voorwaarde is dat het voertuig zich bevindt in een zone met dekking voor mobiel telefoonverkeer.(Belga)