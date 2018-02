Bugatti 57 SC Atlantic valt in de prijzen

Er bestaan zeer mooie oldtimers en ook uitzonderlijk fraaie exemplaren. En dan zijn er nog de unieke, iconische modellen. De 'Peninsula Classics Best of the Best'-prijs wordt uitgereikt door een organisatie die de meest zeldzame en gegeerde wagens bekroont. Dit jaar dongen acht wagens, die reeds zegevierden in de grootste internationale concours, mee voor deze titel. In dit bijzondere rijtje zaten: een Alfa Romeo 8C 2900B Spider uit 1939 (Amelia Island), een Mercedes-Benz S Roadster uit 1929 (Pebble Beach), een Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale Prototipo uit 1957 (Villa d'Este) en een Ferrari 250 GT Cabriolet uit 1957 (Goodwood). Een fraaie en zéér dure collectie.

Uiteraard had de jury, bestaande uit onder meer Jean Todt, Nick Mason (drummer van de groep Pink Floyd), Ralph Lauren en Henri Ford III, heel wat werk om de gelukkige winnaar hieruit aan te duiden. Uiteindelijk kreeg de Bugatti Type 57SC de meeste stemmen. Deze wagen won eerder al de Best of Show in het Concours de Chantilly 2017. Deze Bugatti is een van de vier Types 57 Atlantic die ooit geproduceerd werden en waarvan er nog slechts drie bestaan. Deze wagen is vandaag mede-eigendom van het Mullin Automotive Museum (USA) en de familie Walton.(Belga)