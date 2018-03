Brusselse Audi e-tron krijgt prijskaartje van 80.000 euro

De Duitse luxewagenbouwer Audi heeft vandaag tijdens zijn jaarlijkse persconferentie duidelijkheid gegeven over de kostprijs van zijn elektrische SUV Audi e-tron, die dit jaar nog in de fabriek in Vorst van de band zal rollen. In Duitsland zullen de prijzen voor de auto beginnen vanaf 80.000 euro. Volgens een woordvoerster van de Belgische Audi-invoerder D'Ieteren zal die prijs in België in dezelfde lijn liggen. In een aantal markten kan de auto al besteld worden. In Noorwegen alleen kreeg Audi al 3.700 bestellingen voor de auto, zegt Audi-topman Rupert Stadler. In België gaat het om 340 pre-orders.