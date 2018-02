Brussels Motor Show van 17 tot 27 januari 2019

Febiac blikt tevreden terug op de voorbije editie van de Brussels Motor Show. Met zeven wereldpremières, zeventien Europese premières en ruim 160 Belgische primeurs viel er heel wat nieuws op twee en vier wielen te rapen voor de 542.566 bezoekers die tussen 12 en 21 januari de Heizelpaleizen betraden.

Men pakte ook dit keer weer uit met enkele leuke en interessante vernieuwingen zoals het platform #WeAreMobility dat nieuwe mobiliteitsoplossingen voorstelde of de speciale attracties voor kinderen. Het bevestigt eens te meer dat de Brussels Motor Show het populairste auto-evenement van het jaar is in België en dat het veel meer is dan zomaar een beurs van auto's. Febiac is intussen al volop in de weer met de voorbereidingen van de volgende editie. Die zal plaatsvinden tussen 17 (persdag) en 27 januari 2019. En zoals in elk onpaar jaar zal de 97e editie van het Salon zowel auto's als motoren en lichte bedrijfsvoertuigen in de kijker zetten.(Belga)