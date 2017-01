'Brexit en aanpak van nieuwe Amerikaanse president stellen autowereld voor een enorme uitdaging'

"Wie nog nieuwe auto's in de Verenigde Staten wil verkopen, moet die ter plekke bouwen. Constructeurs die dat niet kunnen of willen, zullen geconfronteerd worden met hoge invoertaksen - tot 35 procent." Aldus Donald Trump, nog voor hij zijn intrek in het Witte Huis had genomen.

De boodschap kwam hard aan, niet in het minst bij de Duitse autoconstructeurs die recent nieuwe fabrieken hebben gebouwd in buurland Mexico. Ford schrapte als eerste constructeur een geplande investering buiten de VS, om een dreigend conflict met de nieuwe president te voorkomen.

Het ziet ernaar uit dat Trump meteen enkele krachtige signalen zal geven en dat die er daadwerkelijk aan denkt om hoge invoertaksen te heffen op producten die van buiten de VS het land binnenkomen. Zo'n beslissing kan dramatische gevolgen hebben voor de Europese constructeurs en de Duitse merken in het bijzonder. Maar ook Volvo en Range Rover en Jaguar zullen dan in de klappen delen. Riskeert de demagogische president een handelsoorlog met Europa? Dat is de vraag waarop vandaag niemand een antwoord heeft. Die ongewisheid zorgt intussen voor grote onrust op de hoofdzetels van de Europese automerken.

In het voorbeeld van Land Rover Jaguar speelt nog mee dat die autogroep sterk verankerd is in het Verenigd Koninkrijk, dat na de Brexit ook nieuwe handelsakkoorden zal moeten afsluiten met de lidstaten van de Europese Unie. Verwacht wordt dat er aan de onderhandelingstafel geen cadeaus zullen uitgedeeld worden. Brexit heeft nu al dramatische gevolgen voor onder andere Ford Europe en Opel. In de twee gevallen gaat het om dochterbedrijven van Amerikaanse constructeurs maar met economische belangen in Groot-Brittannië.

Hierover Jo Declercq, woordvoerder van Ford Belux : "Ford bezit weliswaar geen fabrieken meer in het Verenigd Koninkrijk maar de Engelse markt is uitermate belangrijk voor onze verkoop in Europa. De gevolgen zijn trouwens al merkbaar. De nieuwe waardeverhouding tussen het Engelse pond en de euro heeft een niet te onderschatten impact op onze marges, Brexit kost ons geld. In een eerste fase komt het eropaan de schade te beperken en snel werk te maken van een nieuwe strategie die rekening houdt met de nieuwe politieke verhoudingen. Want de uitslag kwam bij iedereen een beetje als een verrassing aan. Ik weet dat Ford financiële reserves aanlegt om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn. Brexit en de onorthodoxe aanpak van Trump stellen de internationale autowereld voor een enorme uitdaging."

Urbain Vandormael