Brabham onthult monsterlijke BT62

Brabham is een klinkende naam in de auto- en racewereld. Na de vele successen in de racerij, maakt het merk nu zijn comeback met de potente BT62 die faam wil maken bij de hypercars. Volgens de eerste berichten zou deze bolide enkel bestemd zijn voor circuitgebruik en zal hij dus niet meteen op de openbare weg opduiken.

De Brabham BT62 wordt in ieder geval een zeer exclusieve verschijning: er worden slechts 70 exemplaren van gemaakt, die ieder voorzien zijn van een prijskaartje van maar liefst 1 miljoen pond (ongeveer 1,15 miljoen euro). Maar wie dat bedrag kan neertellen, krijgt wel een kanjer van een sportwagen in handen. Met een vermogen van 710 pk en 667 Nm voor slechts 972 kilogram en 1,2 ton neerwaartse druk zullen de prestaties zeker hallucinant zijn.

Alhoewel de BT62 zeer geavanceerd is en gebruik maakt van een koolstofvezel chassis en koetswerk, doet hij voor de aandrijving toch nog steeds beroep op een vertrouwd concept: een atmosferische 5.4 liter V8 die gekoppeld is aan een sequentiële zesversnellingsbak. (Belga)