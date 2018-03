Brabham maakt comeback

Brabham werd in 1961 opgericht door F1-wereldkampioen Jack Brabham en ingenieur Ron Tauranac. Ze produceerden racewagens waarmee de F1-wereldkampioen ook vaak zelf aan de slag ging. De typebenamingen 'BT' gevolgd door een getal verwees naar hun beide namen. Het Brabham raceteam was tot 1992 actief in de Formule 1, waar het twee constructeurstitels en vier rijderstitels behaalde, waarvan één met Jack Brabham zelf.

Nu plant Brabham Automotive een herlancering met de BT 62 die op 2 mei wordt onthuld. Dit is een project van David Brabham, de zoon van de oprichter. Buiten enkele vage teasers is er nog niets geweten over deze nieuwe Brabham. Wellicht gaat het niet om een racewagen, maar wel om een straffe en exclusieve sportwagen die sterke prestaties kan neerzetten. Volgens David Brabham verliep de ontwikkeling van de BT62 voorspoedig en doorliep de wagen met succes een intensief testprogramma, zodat de onthulling en lancering kan doorgaan zoals gepland. Wait and see. (Belga)