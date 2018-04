Brabham komt terug

Het is precies 70 jaar geleden dat Sir jack Brabham zijn racecarrière startte in Australië en dat is de reden dat de nieuwe supercar binnenkort zal worden onthuld. Van die nieuwe BT62 zullen overigens slechts 70 exemplaren worden gebouwd. De constructeur geeft ook al enkele specificaties vrij en zo komen we te weten dat de BT62 amper 972 kg weegt en hij zal worden aangedreven door een 5,4 liter grote atmosferische V8-motor die ongeveer 740 pk zal leveren.

Het koetswerk zal agressief ogen en de gigantische achtervleugel levert 1.200 kg aan neerwaartse druk op de achteras om de stabiliteit bij hoge snelheden te garanderen. Deze bolide wordt ontwikkeld met het oog op circuitgebruik. Qua remmen, rekent de constructeur op carbonremmen, een technologie die de Brabham-racestal reeds in 1976 in de Formule 1 lanceerde in combinatie met remzadels die voorzien waren van zes zuigers. De prijs van deze bolide start bij 1 miljoen pond (1,14 miljoen euro) exclusief BTW. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei wordt de BT62 onthuld tijdens een expositie in Londen. Er zullen ook tal van historische Brabham racewagens te zien zijn. Voor deze tentoonstelling heb je tickets nodig, maar het aantal is beperkt.(Belga)