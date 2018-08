Bonhams veilt exclusieve Engelse wagens in het Zoute

De selectie onderscheidt zich niet alleen door de kwaliteit en de staat van de voertuigen, maar ook door hun soms speciale historiek. Op het lijstje staat onder meer een Aston Martin DB4 Series V Vantage Covered Headlights uit 1963 die nog volledig in zijn originele staat verkeert. Een ander 'maagdelijk' voorbeeld is een fraaie Bentley 1936 4 3/4-Litre Cabriolet (?400,000-500,000) met een Antem-koetswerk. Deze gereputeerde carrossier verzorgde ook de lijnen van verscheidene Bugatti's, Delahayes en Talbot-Lago's.

Iets recenter is een Porsche 964 RS Special Order met slechts 31.000 km op de teller. Verder zou een zeldzame Ferrari 250 GT Series III Pininfarina in chocoladekleur tussen 600.000 en 800.000? moeten opbrengen. Ten slotte is er nog een iets toegankelijkere Rolls-Royce Silver Shadow, die ooit aan de bokser Mohammed Ali toebehoorde en tussen 40.000 en 60.000? wordt geschat. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wagens die in de prachtige catalogus van de veiling aan onze Belgische kust prijken.(Belga)