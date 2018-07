BMW viert 40 jaar motorveiligheid

Vandaag bieden alle motormerken een gamma van beschermende uitrusting aan. Maar in 1978 was BMW één van de pioniers die zich in deze sector waagden. In die tijd bestond er nog geen enkele kwaliteitsstandaard of norm en daarom besloot BMW zelf degelijke producten te ontwerpen. Dat leidde tot enkele belangrijke toepassingen, zoals reflecterende stroken op de helmen, de System 1 modulaire helm of de eerste waterdichte Gore-Tex overall.

BMW kon de motorrijders overtuigen met zowel veiligheid als comfort. Met het gebruik degelijke materialen, een prima afwerkingskwaliteit en duurzaamheid verwierf deze collectie een sterke reputatie. Over de jaren heen, en zeker in 2018, werden de look en de styling steeds belangrijker. Nu de Vintage-stijl in de mode is, zullen de helmen, vesten, handschoenen en andere producten van de BMW Since 1978 collectie zeker het nodige succes kennen.(Belga)