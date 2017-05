BMW toont vernieuwde 1-Reeks

Tussen 2011 en 2017 werden ongeveer één miljoen exemplaren verkocht van de 1-Reeks. In juli ziet zowel de drie- als de vijfdeursversie het levenslicht. De veranderingen aan het koetswerk zijn miniem. Het kennersoog herkent de nieuwe Sports line versie aan de zwarte rand rond de koplamp en aan de donkere tint van de achterlichtunits. Ook rond de nieren komt een zwarte rand. In het interieur komen nieuwe afwerkingsmaterialen en aangepaste inzetstukken. BMW voorziet hier ook de Connected Drive Services zodat deze BMW gebruik kan maken van Real Time Traffic Information. Verder komt de wagen met Apple Car Play en is er een wifi netwerk voor maximum tien apparaten. Onder de motorkap vinden we drie-, vier- en zescilindermotoren. De 116i levert 109 pk en de krachtigste M140i is goed voor 340 pk. Het bestaande motorgamma en de optionele achttrapsautomaat blijft beschikbaar. (Belga)