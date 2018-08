BMW toont productieversie Z4

Precies een jaar geleden liet BMW ook op deze plaats de conceptversie zien. Te oordelen aan de proporties van deze roadster is dit andermaal een erg dynamische tweezitter omwille van de lange motorkap en het korte achtersteven. BMW belooft ook een erg laag zwaartepunt en een perfecte verdeling (50:50) van het gewicht over de twee assen. Bovendien beschikt de nieuwe Z4 over een grote spoorbreedte in combinatie met een relatief korte wielbasis waardoor hij erg wendbaar zal zijn.

In tegenstelling tot andere concurrenten blijft BMW een zescilindermotor aanbieden, tenminste voor de meest krachtige versie, de Z4 M40i First Edition. Die levert 340 pk en kan rekenen op een sportonderstel met elektronisch instelbare dempers en een M Sport remsysteem. Er wordt ook een elektronisch gestuurd sperdifferentieel op de achteras van deze snelste versie gemonteerd. Deze Z4 zou volgens de constructeur in 4,6 seconden van 0 tot 100 km/u spurten. BMW belooft om medio september de prijs bekend te maken, net als de overige - wellicht meer betaalbare - motorisaties. Het is de bedoeling om de wagen tijdens het autosalon van Parijs (de Mondial) te lanceren en de eerste exemplaren zouden in de lente van 2019 worden geleverd.(Belga)