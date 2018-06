BMW toont nieuwe Z4

Deze beelden werden geschoten tijdens testritten in het Franse testcentrum in Miramas en tonen een roadster die er zo goed als productieklaar uitziet. Dat is ook wel nodig want de nieuwe Z4 wordt in het najaar al op het Salon van Parijs verwacht voor zijn onthulling. Daarop zou de productie snel van start gaan om de eerste exemplaren begin 2019 in de showrooms te krijgen.

Deze wagen lijkt sterk op de eerder getoonde Concept Z4 en zal wellicht nog steeds 'Z4' blijven heten en niet evolueren tot een 'Z5' zoals recent wel eens werd geopperd. De roadster blijft ook nog steeds een open tweezitter met een zacht plooidak en krijgt volgens de eerste berichten geen coupé-variant met een gesloten dak. Dat wagenconcept zou voorbehouden blijven aan de Toyota Supra die samen werd ontwikkeld en eenzelfde technisch basis deelt.

De Z4 M40i wordt de topversie met een potente zescilinder in de neus en is voorzien allerhande M Performance snufjes, zoals elektronisch gestuurde dempers, kortere sportveren, een M-remset en een elektronisch sperdifferentieel op de achteras. Dat belooft alleszins een mooie cocktail te worden waarmee de BMW Z4 weer een nieuw, fraai hoofdstuk in zijn geschiedenis kan aanvatten. Daarnaast komen er uiteraard ook nog verscheidene andere, bescheidenere versies in het gamma.(Belga)