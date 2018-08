BMW stelt de X7 op de proef

Weldra zal de X7 het SUV-gamma van BMW bovenaan afronden en zijn plaats innemen naast de X1 tot en met X6. De productie van dit model wordt momenteel voorbereid in de fabriek van Spartanburg in het Amerikaanse South Carolina en intussen vinden ook de laatste testsessies plaats. Dit gebeurt in zeer gevarieerde omstandigheden om niets over het hoofd te zien of aan het toeval over te laten.

Zo was de X7 nog onderweg ter hoogte de poolcirkel waar de winter nooit volledig weg is of in de woestijn en op de aardewegen onder de brandende zon in Zuid-Afrika. Daarbij werd offroad ploeteren afgewisseld met snelle dynamische ritten op landwegen en snelwegen. Kortom, na dit testprogramma zal de X7 ongetwijfeld volledig op punt staan.

Met de ruime en luxueuze X7 wil BMW zijn positie versterken in het segment van premium SUV's dat nog steeds erg belangrijk en lucratief is. In Spartanburg loopt de X7 naast de X3, X4, X5 en X6 van de productieband. Het nieuwe model wordt eind dit jaar voorgesteld en zal in de loop van 2019 op de markt komen.(Belga)