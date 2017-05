BMW start carsharing in Hamburg

BMW zou 400 zuiver elektrische wagens leveren en nog 150 plug-in hybride modellen. Die laatste zijn wagens die zowel op benzine als elektrisch kunnen rijden. De Stad belooft tegen die periode 1.150 parkeerplaatsen reserveren voor deze vloot. Al die parkings zullen ook worden uitgerust met de nodige laadinfrastructuur om de voertuigen te kunnen bijladen. Hamburg wordt zo de eerste Duitse stad die zoveel parkeerplaats voorziet voor de autodeelwagens.

BMW wil in de toekomst een voortrekkersrol gaan spelen op vlak van autodeelsystemen met elektrisch aangedreven voertuigen. Op dit ogenblik zijn er al 70 auto's beschikbaar in het Hamburgse deelproject. Tegen het einde van het jaar moeten er al 200 BMW i3-modellen beschikbaar zijn. Met dit systeem wil Hamburg de emissie in de binnenstad terugdringen. Een grote beschikbaarheid van deelauto's moet een realistisch alternatief bieden voor voertuigen met een klassieke verbrandingsmotor.(Belga)